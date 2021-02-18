В Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рот скотчем. Фото

В Луцке 56-летняя воспитательница детсада № 37 якобы раздавала подзатыльники и заклеивала рот четырехлетним детям скотчем.

Как сообщается в материале ИА "Конкурент", женщина, предварительно, делала это показательно, перед всей группой, а дошкольникам говорила, что это "секретики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родители заметили, что дети начали приходить из садика с синяками и царапинами.

Заведующая детского сада Валентина Винник в телефонном разговоре с журналистами заверила, что у них никогда подобных ситуаций не случалось. А воспитательница, которая заклеивала рот ребенка скотчем, имеет 30 лет педагогического стажа. Руководитель садика заявила, что ситуация должна разрешиться в интересах детей.

Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький.

Он очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", – прокомментировала ситуацию начальник управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

Чиновница также сказала, что "чисто с человеческой позиции" не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.

"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" – сказала она.

Воспитательницу уволили, но, скорее всего, женщину переведут работать в другую группу или иной садик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Днепропетровской области нашли частный садик, который работал без лицензии и отказался от украинского языка, пояснив это тем, что воспитывает "элиту, которая будет общаться на русском".