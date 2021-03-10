В Луцке школьники устроили танцы на могилах ради ролика в TikTok. Видео

В Луцке школьники ради видео в TikTok устроили танцы на кладбище, надругавшись над могилами.

На опубликованном изданием "Таблоїд Волині" видео видно, что девушка танцевала, взобравшись на могильную плиту. После инцидента несовершеннолетние извинились (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что ученики одной из школ Луцка снимали видео на могилах неизвестных им людей, а также фотографировались с портретами умерших.

Полиция нашла подростков и открыла производство из-за надругательства над могилами.

"Я приношу свои извинения за то, что фотографировался с чужим для меня портретом. Сейчас стою у могилы этой умершего человека и раскаиваюсь в своих поступках", – сказал один из школьников.

Видео с извинениями:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Подпечеры Тисменицкого района Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко.