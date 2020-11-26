В Луцке посетитель супермаркета подрался с полицейскими из-за маски

В Луцке посетитель супермаркета, который находился там без защитной маски, вызвал полицию после того, как его отказались обслуживать, а когда копы сообщили ему о нарушении карантина – подрался с ними.

Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Волынской области в Facebook, около 14:00 25 ноября экипаж получил сообщение о конфликте, который происходил между заявителем и работниками супермаркета по улице Конякина.

На месте инцидента копы установили, что что заявитель был в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому ему отказали в обслуживании.

Правоохранители сказали мужчине, что он нарушает установлении карантинные нормы.

"Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того – сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру", – сказано в сообщении.

В результате один из патрульных обратился в медицинское учреждение.

Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковал его на месте для водителей с инвалидностью.

Поскольку в действиях лица были обнаружены признаки преступления по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

На мужчину составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч. 5 ст. 122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве две женщины устроили драку из-за отсутствия у одной из них защитной маски от COVID-19. Инцидент произошел в трамвае.