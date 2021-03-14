В Луцке от взрыва гранаты погиб ветеран АТО – СМИ

В Луцке Волынской области в воскресенье, 14 марта, погиб ветеран антитеррористической операции на Донбассе (АТО), мужчине был 41 год. Предварительно, смерть наступила в результате взрыва гранаты Ф-1.

Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Грушевского, 19, принадлежавшей умершему. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:00, пишут "Волинські новини".

Известно, что граната разорвалась на кухне – в комнате были обнаружены части боеприпаса. Другие трое людей, которые находились в квартире, не пострадали.

По данным СМИ, в ГУ Нацполиции Волыни начато расследование по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой "Несчастный случай", а также по ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в Бердянске Запорожской области 10 марта произошел взрыв неизвестного устройства в многоквартирном доме по улице Волонтеров. В результате ЧП погибли двое мужчин, еще одна женщина сильно пострадала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком 9 марта прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома, который спровоцировал пожар. В результате ЧП пострадали два человека, семь граждан эвакуировали.