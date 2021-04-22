В Луцке из-за пожаре в доме погибли три человека. Фото

В среду, 21 апреля, в Луцке случился масштабный смертельный пожар, который унес жизни сразу троих человек.

О трагедии сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По информации спасателей, огонь охватил одноэтажный жилой дом.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 19:42, а полностью потушить пожар – в 20:10. Площадь горения составила 25 квадратных метров.

Чтобы справиться с пламенем, к тушению были привлечены 14 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, 20 апреля в селе Высоком вблизи города Борзна Черниговской области загорелся дом, в котором находились двое маленьких близнецов. В результате трагедии трехлетний мальчик погиб, а его сестру госпитализировали в тяжелом состоянии. У девочки диагностировали отравление угарным газом, термические ожоги II-III степени 30% тела и ожоговый шок II степени.

А 27 марта в селе Белозерье Черкасской области в результате возгорания жилого дома жертвами пожара стали три человека. Среди них – двое детей 2015 и 2017 рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Киевской области. Огонь успел уничтожить два жилых дома. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.