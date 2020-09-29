В Луцке гинеколог искал проституткам клиентов и торговал наркотиками

В Луцке врач местного роддома занимался сутенерством, подыскивая проституткам клиентов на улице Ривненской, а также продавал амфетамин.

Об этом сообщило местное издание Волынские новости. Журналисты ознакомились с соответствующим приговором горрайонного суда Волынской области

В ходе следствия было установлено, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством.

"В частности, человек подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах", – сказано в сообщении.

За свои услуги мужчина брал 200 гривен, а проститутки получали по 800.

Отмечено, что сутенерством медик не ограничился, также он продавал амфетамин.

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности.

"При заключении соглашения во внимание приняли то, что обвиняемый перенес ряд операций и болеет тяжелой формой сахарного диабета. Поэтому, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, изменив его на условное сроком на три года", – отметили в сообщении.

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