В Луганске взорвался газопровод, огонь достигал 20 метров в высоту. Видео ЧП

На востоке оккупированного Луганска в понедельник, 15 февраля, произошел взрыв на газораспределительном узле, за ним последовал пожар.

Инцидент подтвердили незаконные ведомства "республики". Как заявила пресс-служба "МЧС ЛНР", чрезвычайное происшествие случилось около 23:05 по улице Вторая Беломорская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели отчитались о взрыве "неустановленного происхождения с последующим возгоранием".

"Высота пламени достигает 20 м", – сказано в сообщении. Предположительно, причиной инцидента мог стать газ высокого давления.

На месте ЧП работали представители "МЧС ЛНР". Местные жители показали огромный столп огня вблизи, а также засняли зарево от пожара, которое было видно в разных районах города.

Напомним, ровно месяц назад – 15 января – на временно оккупированной территории Луганской области у села Глафировка взорвался магистральный газопровод "Лутугино – Хрящеватое". В "ЛНР" расследовали ЧП как "диверсию" и "теракт".

Как писал OBOZREVATEL, в Луганской области возле поселка Новоайдар 31 января перевернулся грузовик DAF. В результате ДТП на дорогу вытекло 12 тонн мазута.