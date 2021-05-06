В Луганске сняли российские танки. Видео

Во временно оккупированном Луганске посреди дня сняли более 15 российских танков, которые просто ехали по улице.

Соответствующее видео во вторник, 4 мая, опубликовала очевидец Лариса Пелих в группе "PUMA monitoring" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Луганск сегодня. Освободители на танках из шахт", – говорится в публикации.

На записи видно, как военная техника едет по асфальтированной дороге. В этот момент военные стоят на пешеходном переходе, не давая людям перейти дорогу, пока не проедет техника.

На фоне слышно, как очевидцы обсуждают, что будет с дорожным покрытием после движения такой тяжелой техники. Также видно, что местные жители снимают движение танков на свои телефоны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россия отозвала от границы с Украиной лишь несколько тысяч военнослужащих, до сих пор там остаются около 80 тысяч военных РФ.