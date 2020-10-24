В Луганске перевернулось авто с "полицейскими". Фото с места аварии

В оккупированном Луганске произошло ДТП с так называемыми полицейскими.

Авария произошла в пятницу, 23 октября. Именно в ней якобы и погиб главарь батальона "Призрак", россиянин Алексей Марков, передает dnews.dn.ua со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

По их словам, "УАЗ" мчался с включенными маячками и сиреной, но вскоре столкнулся с маршруткой №155 и перевернулся.

При этом сами оккупанты "официально" не публиковали информацию о ДТП.

Перевернулось авто с "полицейскими". dnews.dn.ua

В аварии мог погибнуть российский наемник Алексей Марков. dnews.dn.ua

ДТП в Луганске. dnews.dn.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.