В Луганске перевернулось авто с "полицейскими". Фото с места аварии

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
3,4 т.

  • "УАЗ" с оккупантами столкнулся с маршруткой

  • В сети заявили, что в ДТП погиб наемник из РФ Алексей Марков

ДТП в Луганске

В оккупированном Луганске произошло ДТП с так называемыми полицейскими.

Авария произошла в пятницу, 23 октября. Именно в ней якобы и погиб главарь батальона "Призрак", россиянин Алексей Марков, передает dnews.dn.ua со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

По их словам, "УАЗ" мчался с включенными маячками и сиреной, но вскоре столкнулся с маршруткой №155 и перевернулся.

При этом сами оккупанты "официально" не публиковали информацию о ДТП.

Перевернулось авто с "полицейскими"
В аварии мог погибнуть российский наемник Алексей Марков
ДТП в Луганске

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.

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