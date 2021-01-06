В Луганске один из главных террористов "ЛНР" подорвался в своей квартире

В среду, 6 января, во временно оккупированном Россией Луганске в собственной квартире подорвался один из главных террористов "ЛНР" Ян Лещенко. Он является главарем "народной милиции" преступной группировки.

Как сообщил Интерфакс, боевика госпитализировали в больницу с ожогами. Однако его жизни якобы угрозы нет. Примечательно, что версию покушения соратники пособника оккупантов не рассматривают. Они полагают, что ЧП произошло из-за взрыва газа.

По словам местных жителей, он прогремел в ночь на 6 января. Ударная волна выбила окна в трех квартирах, а также частично разрушила стены и один из подъездов.

На место происшествия тут же прибыли террористы "МВД ЛНР", "МЧС" и оцепили его. При этом окончательную причину взрыва до сих пор так и не назвали.

На инцидент на своем Telegram-канале отреагировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). "300 бригада. Взрыв в квартире "главы нарядной милиции ЛНР" Лещенко", – написал он. Защитник также напомнил, что оккупант внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, в 2020 году российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли минимум 1000 человек убитыми и ранеными, а также 60 единиц вооружения и военной техники.