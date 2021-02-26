В Лондоне закроют фонд жены Пинчука 'АнтиСПИД'

Регистрационная палата Великобритании приняла решение о ликвидации Фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД" (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation).

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на уведомление сайте британского правительственной регистрационной палаты Companies House от 15 декабря 2020 г.

"Регистратор компаний уведомляет о том, что компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца от даты, указанной выше (15 декабря 2020 г. - ред)", - говорится в уведомлении регистратора.

После роспуска фонда, все имущество и права, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, будет передано в собственность британской короны.

Основанием для ликвидации Фонда стало заявление его владельца Елены Пинчук и директора Ольги Рудневой от 7 и 8 декабря 2020 года.

Причины такого решения в декабрьской заявке Елены Пинчук не указаны.

Согласно последней обнародованной финансовой отчетности фонда, его доход за 2018 год составил 38,9 тыс. долларов, за 2017 - 50,9 тыс. долларов.

Напомним, фонд "АнтиСПИД" Елены Пинчук был учрежден в Лондоне в октябре 2010 года. В Украине благотворительная организация "Фонд Елены Пинчук" зарегистрирована еще в 2003 год. Ее учредителями указаны олигарх Виктор Пинчук, его жена Елена Пинчук и Михаил Туманов.

С 2016 года основной бизнес Виктора Пинчука компания "Интерпайп" находится в сложном финансовом положении после введения Россией пошлин на ввоз железнодорожных колес из Украины.

В 2016 году "Интерпайп" допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. В 2019 года компания реструктуризировала долги на 1,4 млрд долл, переконвертировав их в новые 6-летние бонды на 560 млн. В результате инвесторы в долговые обязательства компании потеряли 840 млн долларов или 60% вложений.