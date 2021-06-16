В "ЛНР" заявили, что допросили Протасевича в Минске: Украина потребовала у Беларуси ответа

В Беларуси устроили допрос задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича представителями так называемой прокуратуры "ЛНР". МИД Украины потребовал от официального Минска объяснений.

О том, что поддерживаемые РФ террористы "Луганской народной республики" поехали в Минск и провели незаконные следственные действия с основателем Telegram-канала NЕХТА, в среду, 16 июня, сообщил портал "Новости Донбасса". Поездкой похвастался "генпрокурор" группировки Сергей Горенко.

Он утверждает, что Протасевич дал признательные показания и они "позволили значительно продвинуться в расследовании" уголовного дела, возбужденного в мае текущего года "надзорным ведомством ЛНР".

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Террорист утверждает, что "генеральной прокуратуре" якобы "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".

Горенко также поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за возможность допросить журналиста.

Как передает ВВС, хотя ранее глава Следственного комитета РБ Дмитрий Гора заявлял, что Минск не получал запросов от "ЛНР" относительно допроса Протасевича, вероятно, власти Беларуси все же пустили террористов на территорию страны и допустили их к задержанному.

В комментарии журналистам спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул: теперь Беларусь должна дать официальные объяснения, поскольку такие действия РБ фактически означают, что власти страны-соседки признают "генеральную прокуратуру ЛНР".

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинское посольство в Минске обратилось к белорусским властям с требованием пояснить ситуацию.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток России предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности", – сказал Кулеба.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларуси головного мозга" Протасевич.