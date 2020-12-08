В "ЛНР" запустили фейк о "туберкулезных сторублевках", сброшенных Украиной с воздуха

В "ЛНР" выпустили пропагандистский сюжет о том, что украинские информационные листовки, стилизированные под сторублевую купюру, якобы могут распространять туберкулез.

Оккупанты утверждают, что проверили "банкноты" в лаборатории и нашли на бумаге микобактерии-возбудители болезни, передает "Радио Свобода". В сюжете жителям "республики" посоветовали не брать листовки в руки.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Славяносербск, где фейковые "деньги" разбросали с помощью беспилотника. На канале оккупационной администрации Луганска утверждали, что Украина специально сбросила "зараженную" бумагу над территорией школы.

Более того, человек, представленный как начальник "Славяносербского РОВД", заявил: местным жителям, подобравшим "купюры", вскоре стало плохо. Именно из-за жалоб граждан оккупанты якобы и проверили бумагу в "республиканской санитарно-эпидемиологической службе".

Пропагандисты рассказали, что кишечных палочек на листовках не нашли, зато якобы ПЦР-тестом обнаружили "возбудителей микобактерий туберкулеза".

Однако, инкубационный период туберкулеза составляет как минимум месяц. Даже если бы человек заразился, то ему не могло стать плохо сразу в день контакта с бумагой. Кроме того, как украинские, так российские лаборатории могут выявить туберкулез методом ПЦР в биологических материалах.

Врач-инфекционист Дмитрий Яковенко назвал историю "полным бредом". "Сейчас там, как и здесь, все силы должны быть брошены на борьбу с коронавирусом. Я не думаю, что там все побросали и начали тысячи листов сеять на дорогостоящие среды и выяснять: есть там бацилла Коха или нет. Поэтому я подвергаю большому сомнению ту информацию, которая идет оттуда, что кто-то целенаправленно здесь тысячи листов обкашлял", – убежден он.

Журналисты отметили, что листовки над Славяносербском действительно разбрасывали. Сделал это волонтер с позывным "Снигурь". Шутку со стилизацией под денежную банкноту он назвал "стопроцентным троллингом".

"Ну, если люди верят в "распятых мальчиков", то они и про туберкулез могут поверить. То, что они рассказывают про туберкулез, специально делается для того, чтобы люди, которые находят такие листовки, не оставляли их дома. Потому что это пропаганда, или как там они квалифицируют", – сказал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за условий пребывания в Славяносербской исправительной колонии на временно оккупированной территории Луганской области 67 заключенных согласились идти воевать, чтобы не заболеть.