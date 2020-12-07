В "ЛНР" сообщили, что десятки заключенных пошли воевать из-за вспышки болезней в тюрьме. Фото

Из-за условий пребывания в Славяносербской исправительной колонии на временно оккупированной территории Луганской области 67 заключенных согласились идти воевать, чтобы не заболеть.

Сообщение одного из пабликов в так называемой "ЛНР" опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан. В нем говорится, что в тюрьме резко возросло количество больных пневмонией и туберкулезом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Все вошли в незаконные формирования 2-й и 4-й так называемых "омсбр" в составе второго "Армейского корпуска Народной милиции ЛНР".

"Комплектование оккупационных войск Луганске проходит именно так", – прокомментировал Штефан публикацию.

В посте также отмечается, что фото с тюрьмы прислал один из участников формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР" Игорь Доценко и Сергей Криничный.