В "ЛНР" похитили двух бизнесменов за "работу на украинские спецслужбы". Фото

В Кадиевке (бывший Стаханов), на временно оккупированной территории Луганской области, террористы похитили братьев-предпринимателей Игоря и Александра Борисовых.

Об этом cообщили журналист Александр Махов и "Восточная правозащитная группа". Их перевезли в Луганск и удерживают в подвалах здания бывшего СБУ (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Как уточняется на сайте группы "Информационное сопротивление" со ссылкой на правозащитников, похищение произошло 6 января, а задерживали их по отдельности. У адвокатов доступа к братьям нет.

По словам Махова, братьев обвиняют в том, что они якобы работали на украинские спецслужбы.

"Такие обвинения – самые распространенные на территории так называемой ЛНР. Им может угрожать пожизненное заключение", – уточнил он.

Журналист предположил, что террористы хотят отобрать бизнес и деньги у их семей.

"Братья – обычные предприниматели, которые по разным причинам остались жить в оккупации", – подчеркнул он.

Махов отметил, что родные похищенных находятся на подконтрольной Украине территории и напуганы, поскольку напуганы, не знаю, что им делать и боятся, что братьев убьют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года военнослужащий ВСУ Александр Пупко попал в плен российских оккупационных сил в Луганской области. Спустя несколько дней его отпустили.