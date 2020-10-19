В "ЛНР" под страхом увольнения устроили принудительную мобилизацию

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины к участию в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины. Речь идет о гражданах, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области.

"Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов", – сказано в сообщении.

Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращении социальных выплат, исключении из учебных заведений и тому подобное.

В прокуратуре отметили, что такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст.51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Римским статутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине" прокуратура открыла уголовное производство за пытки гражданских в "ЛНР".