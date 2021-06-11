Разведка узнала, что на Донбассе пьяные наемники России перестреляли друг друга: в "ЛНР" сочинили про диверсантов

Один из представителей российско-оккупационных войск "ЛНР" расстрелял своих сослуживцев в ходе конфликта после совместной пьянки, после чего совершил самоубийство. Инцидент, по данным украинской разведки, произошел на одном из наблюдательных пунктов противника в районе населенного пункта Голубовское (Луганская область).

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба ОТУ "Север" на странице в Facebook. Точное количество погибших в результате стрельбы не уточняется, но пропагандисты псевдореспублики сообщили о пяти жертвах.

Пресс-центр оперативно-тактической группировки отметил, что российские наемники подрались "после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной "республике".

Впоследствии "разборки" переросли в стрельбу – один военный нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство.

Украинские воины отметили, что этот инцидент пропагандисты пытаются выдать за "боевые потери" незаконной группировки "ЛНР" и нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

Таким образом командование российско-оккупационных войск пытается скрыть низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков своими наемниками.

"Вооруженные силы Украины продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая победу", – подытожили в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Луганской области задержали гражданина Украины, завербованного Федеральной службой безопасности России. Он пытался совершить террористический акт.

Кроме того, в Украине разоблачили завербованного иностранной спецслужбой бывшего чиновника администрации президента и Совета национальной безопасности и обороны. Мужчине официально сообщили о подозрении в государственной измене и уже арестовали.