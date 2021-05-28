В лицее под Полтавой 9-летний мальчик после драки и травли хотел выпрыгнуть из окна. Фото и видео

Под Полтавой в Щербановском лицее 8-летний мальчик пыталсь выпрыгнуть из окна из-за драки и буллинга. В итоге ребенок получил синяки, а его мама Наталья Мироненко утверждает, что "таким своего сына еще не видела".

Спикер областного ГУ Нацполиции Юрий Сулаев рассказал kolo.news, что на место инцидента выезжали правоохранители. Они помешали конфликту и вызвали в учебное учреждение маму мальчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мама Михаила, потерпевшего мальчика, сообщила, что драка произошла, пока учителя не было в классе. За ее сына вступился друг, а мама последнего отвлекла мальчика и уговорила его не прыгать.

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"Он [Миша] не реагировал на меня, когда я приехала, учителя кричали на детей, ситуация была ужасная", – рассказала Мироненко.

В итоге два друга боятся ходить в школу, а мамы переживают за жизнь и здоровье детей, ведь, как утверждают они, драки там систематические.

Кроме того, ребенок получал угрозы со стороны сверстников, что они снимут мальчика на видео и выложат в интернет. Такое уже было, по словам мамы, – учительница сняла на камеру ее сына, которого довели дети, и выложила в родительский чат.

В самом Щербановском лицее журналистам poltavske.tv ответили, что они в конфликты родителей не вмешиваются, а буллинга по этому поводу здесь зафиксировано не было.

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