В "Л/ДНР" детей выгнали на парады к 7-й годовщине "референдума" под флагами России. Фото

Российские террористы "Л/ДНР" устроили многолюдные пропагандистские демонстрации в честь 7-й годовщины проведения фейкового "референдума". К участию в мероприятиях они привлекли много молодежи и детей.

Соответствующие фотографии обнародовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан. Показательно, что подрастающее поколение шагало по улицам захваченных городов востока Украины под флагами страны-агрессора.

Кроме того, участники парадов демонстрировали запрещенную в Украине "георгиевскую ленту" и символику террористических "псевдореспублик" даже на транспарантах с названиями освобожденных городов Донбасса. Никто из людей не соблюдал дистанцию, несмотря на катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса.

Заметим, что к пропагандистским мероприятиям захватчики привлекли детей-членов милитаристской российской организации "Юнармия", а также разнообразные художественные коллективы, которые они одели в подобие российских национальных костюмов.

"Немного фото для понимания того, что происходит на оккупированных территориях. Массовые мероприятия по случаю седьмой годовщины фейкового "референдума". Если коротко, то яркое возвращение в прошлое... Совок пафосно рулит", – написал под постом защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан показал подборку фотографий из детского лагеря "Артек" во временно оккупированном Крыму, где детей одели в форму и заставили принести присягу президенту РФ Владимиру Путину.