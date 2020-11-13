В "Л/ДНР" держат в заложниках более 200 человек – СБУ
Официально 251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных, неподконтрольных правительству Украины, районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает "Радио Свобода". Такие данные в ответ на запрос издания предоставили в Службе безопасности Украины.
В частности, в Объединенном центре координации поиска и освобождения лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, а также установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, по состоянию на 13 ноября как незаконно лишенный свободы числится 251 гражданин.
Напомним, что последний раз обмен удерживаемыми лицами между Киевом и "Л/ДНР" состоялся 16 апреля. Тогда Украина вернула домой из плена на Донбассе 20 своих граждан. Со своей стороны в подконтрольных РФ незаконных группировках заявили, что украинская сторона передала им 14 удерживаемых лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в ТКГ занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех, кто воевал за Украину или задержанных за проукраинскую позицию.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Международного комитета Красного Креста Петера Маурера за визит в Украину и попросил его посодействовать в получении от боевиков "Л/ДНР" списков для ускорения обмена "всех на всех".
Обмен пленными в формате "всех на всех" между Киевом и "Л/ДНР" должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года. Об этом говорится в "Плане совместных шагов", который Украина подготовила для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал к Рождеству и Новому году провести обмен всеми удерживаемыми лицами.