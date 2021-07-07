В курортной Кирилловке трагически погиб 22-летний работник аттракциона

На одной из курортных зон Азовского моря в Кирилловке Запорожской области током убило 22-летнего сотрудника, который предоставлял услуги по катанию на надувных горках. Трагический инцидент произошел, когда он надувал аттракцион электрическим насосом.

Об этом сообщили журналисты "ТСН", ссылаясь на пресс-службу Нацполиции Запорожского региона. Прибывшие на вызов медики скорой пытались оказать ему первую помощь, но парень скончался на месте.

По информации от правоохранителей, умерший был не оформлен на частном предприятии "Горка". Сам он родом из Кривого Рога Днепропетровской области.

"Начато досудебное расследование, в ходе которого полиция будет выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, установленный на побережье", – пояснила пресс-секретарь областного управления НП Виктория Тлустова.

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По факту происшествия открыто уголовное производство, предусмотренное ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

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