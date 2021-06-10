В КСУ заблокировали работу, поставив ультиматум по Тупицкому

Работа Конституционного суда Украины в четверг, 10 июня, оказалась заблокированной из-за его бывшего главы Александра Тупицкого, подозреваемого в ложных показаниях и подкупе свидетеля. Так, шестеро судей требовали, чтобы он участвовал в заседаниях.

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина". Ссылаясь на свои источники в ведомстве, агенство назвало имена людей, которые поставили ультиматум и остановили деятельность КСУ. Это судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

Собеседник агенства сказал, что причиной "открытого шантажа" стало ультимативное требование этих членов КСУ обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя.

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Журналисты отметили, что в повестке дня 10 июня были важные и общественно значимые дела – о медицинских гарантиях, пенсионном обеспечении государственных служащих, функционировании украинского языка как государственного.

Большая палата суда, в частности, в закрытом режиме должна была рассматривать дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский подтвердил информацию о блокировании КСУ, передает DW.

Он указал, что шесть судей 8-го и 10 июня отказались утверждать повестку дня с требованием допустить на заседание бывшего главу и другого отстраненного судью – Александра Касминина.

Это требование Вениславский назвал "абсолютно абсурдным". По его словам, фактически сейчас "этими манипуляциями создается новая правовая проблема, которая неизвестно как может быть решена в будущем".

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