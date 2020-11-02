В КСУ раскрыли детали закрытого заседания по рынку земли

Большая палата Конституционного суда 2 ноября собралась продолжить рассмотрение конституционного представления нардепов о рынке земли. Однако его суть сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.

Об этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" рассказал судья КСУ Игорь Слиденко. Он заверил, что ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей и какие именно вопросы планировались к рассмотрению.

"Вопрос моей отставки и не должен был рассматриваться на собрании судей. Такие заявления рассматриваются в обычных слушаниях", – добавил чиновник.

По его словам, он не знает, когда именно этот вопрос будет включен в повестку дня. В то же время судья КСУ обратил внимание на то, что внесенное в повестку дня 2 ноября слушание по конституционному представлению о земле "сводится к толкованию земли как основного богатства".

"Толкование понятия "земля" как объекта права собственности не является ключевым в этом представлении. Речь не идет об отмене чего-то, речь идет о толковании норм Конституции", – объяснил Слиденко, подчеркнув, что это представление уже давно находится на рассмотрении КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ему собрание судей было перенесено.