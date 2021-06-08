В Крыму заявили, что вода из Северо-Крымского канала "грязная" и им не нужна

Незаконные "власти" Крыма утверждают, что использовать воду, которая может просочиться на территорию захваченного Россией украинского полуострова через Северо-Крымский канал, не будут. Заявляется, что она якобы не соответствует санитарным нормам.

Соответствующие заявления в эфире пропагандистского кремлевского телеканала "Россия-24" в понедельник, 7 июня, сделал так называемый председатель "парламента республики Крым" Владимир Константинов. Его цитирует КП.

Сообщения о том, что вода просочилась сквозь дамбу, которая перекрывает канал, уже появлялись в СМИ. Однако, как утверждает Константинов, это не соответствует действительности.

"То, что происходит у них на эту минуту, это чистой воды ложь, никакого прорыва пока нет", – заявил оккупант.

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Он в духе пропаганды начал уверять: мол, в Украине за качеством воды якобы не следят.

"И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать", – утверждает Константинов.

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