В Крыму заявили о грядущем коллапсе с водой: запасов осталось на неделю, такого еще не было

В Симферополе оккупированного Россией Крыма забили тревогу из-за наболевшей проблемы – отсутствия воды. Жители говорят, что запасов в Аянском водохранилище, которое снабжает город, осталось приблизительно на неделю.

Такой критической ситуации у них еще не было, признал руководитель представительства общественного движения "Мы Дети России" на полуострове Марат Ибрагимов. В эфире канала "Дождь" он поделился мнением о том, что ждет Симферополь через 8 дней, когда кончатся запасы воды.

"Прогноз сомнительный (что воды хватит на неделю. – Ред.), надеюсь, власти найти выход. Вода так же по графику – утром и вечером. Но есть вопросы, когда это не соблюдается: у одних вода есть, у других ее нету совсем. Часто прорывы случаются. Объем воды уменьшается", – сказал крымчанин.

Отмечается, что сегодня город снабжается водой из подземных источников. Но из-за засухи естественные водохранилища обмелели, что и привело к нынешнему кризису. Он также затронул курортные города – Ялту, Алушту и Евпаторию. Оккупанты говорят, якобы там ситуация менее напряженная, чем в Симферополе, однако с каждым днем она ухудшается.

"Графики также введены в Алуште и Ялте. Никто не ожидал, что этого региона тоже коснется. Воды в водохранилищах уже нет. Ее черпают из-под земли с помощью скважин, в том числе подпольных… Пожилые жители говорят: были моменты, когда вводились графики, но чтобы до такого – такой критической ситуации еще не было", – признал крымчанин.

Он подчеркнул, что сегодня многие в Крыму покупают воду в магазинах, поскольку ту, что течет из кранов, нельзя назвать питьевой. Ее качество ужасное: вода ржавая, маслянистая – такая, какой на полуострове не было никогда.

Напомним, что ранее оккупационные так называемые власти Крыма заявили, что нашли "новый" источник воды для полуострова и назвали сроки ее подачи.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

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