В Крыму заявили, что воды для российских туристов, отказавшихся от Турции, может не хватить

В туристический сезон в оккупированном Россией украинском Крыму могут еще сильнее ограничить подачу воды из-за ее нехватки, опасаются жители полуострова.

В частности, вододефицит может обостриться, если на полуостров приедут российские туристы, которые не смогли попасть в Турцию. Об этом пишет издание "Подъем". Так, во многих городах Крыма из-за проблем с водоснабжением уже давно установлен график подачи воды.

Например, в незаконной "администрации" Алушты признали, что ждут активного таяния снежных горных шапок, чтобы выстроить схему подачи воды на теплый период.

В этом городе с 25 февраля вода подается только в определенное время – с 5:00 и до 10:00, а также с 17:00 и до 22:00.

"Сейчас все меры разрабатываются, какие возможны схемы. Пока ничего не вводится до заседания чрезвычайной комиссии", – рассказали в оккупационной "администрации".

Алушту пока обеспечивает единственное водохранилище – Изобильнинское.

"Все остальное – источники и каптажи, на вторник [13 апреля] составляло 3 млн 400 тысяч кубометров. В прошлом году в это же время его было 8 млн. Но притоки, пока были дожди, увеличились. Однако пока нет активного снеготаяния, шапки еще лежат на горах, поэтому невозможно высчитать приток, который у нас будет", – заявили представители оккупационной российской "власти".

В Ялте пока не обсуждают введение новых ограничений, однако график подачи воды там также есть – с 6:00 и до 9:00, а также с 18:00 и до 21:00.

"Там где позволяет дебет местных источников, мы даем круглосуточно, сейчас паводки, и у многих в городе вода не отключается. Решение об ужесточении пока не принимается", – сообщили в городском "Водоканале".

Журналисты "Подъема" также указали, что на оккупированном полуострове пока не знают, "смогут ли обеспечить водой туристов, отказавшихся от Турции".

Напомним, с 15 апреля по 1 июня РФ почти полностью приостановила авиасообщение с Турцией. Это произошло вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского и встречи с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее писал OBOZREVATEL: