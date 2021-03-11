В Крыму заметили колонну военной техники РФ. Видео
На трассе "Таврида" в районе Бахчисарая в оккупированном Россией Крыма заметили колонну российской военной техники.
Об этом "Крим.Реалии" сообщил журналист проекта "Радио Свобода". Издание также опубликовало видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в сторону Севастополя прошло не менее 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
В то же время на двух перекрестках в самом городе были замечены патрули военно-транспортной инспекции.
"На рейде выполнял маневры один из самых больших кораблей Черноморского флота России", – говорится в сообщении.
Напомним: недавно украинские военные выявили еще одно доказательство участия России в войне на Донбассе. Наши защитники перехватили российский военный беспилотник Zala 421-08-M, который упал неподалеку их позиций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 февраля на Донбассе ОБСЕ впервые засекла российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, учитывая беспилотники, летающие на малых высотах. В сети появились и фото этой РЛС в 30 км от линии соприкосновения.
Российская техника на Донбассе возмутила представителей ЕС в ОБСЕ.