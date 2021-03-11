В Крыму заметили колонну военной техники РФ. Видео

На трассе "Таврида" в районе Бахчисарая в оккупированном Россией Крыма заметили колонну российской военной техники.

Об этом "Крим.Реалии" сообщил журналист проекта "Радио Свобода". Издание также опубликовало видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в сторону Севастополя прошло не менее 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

В то же время на двух перекрестках в самом городе были замечены патрули военно-транспортной инспекции.

"На рейде выполнял маневры один из самых больших кораблей Черноморского флота России", – говорится в сообщении.

Напомним: недавно украинские военные выявили еще одно доказательство участия России в войне на Донбассе. Наши защитники перехватили российский военный беспилотник Zala 421-08-M, который упал неподалеку их позиций.

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