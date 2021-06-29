В Крыму признали непригодными для купания более 80 пляжей и закрыли их

В оккупированном Россией украинском Крыму запретили пользоваться 83 пляжами. Это связанно с аномальными ливнями на полуострове и подтоплениями, после которых вода на побережьях перестала отвечать санитарным нормам.

Исследования качества морской воды провели оккупанты. О результатах сообщили во вторник, 29 июня, на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что всего в Крыму ранее было открыто 373 пляжа.

Закрыты, в частности, побережные зоны отдыха в Ялте, которая больше других населенных пунктов пострадала от сильных ливней. Как передает "Крым.Реалии" со ссылкой на т.н. руководителя управления "Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе" Наталью Пеньковскую, купаться на пляжах Ялты запрещено на неопределенный срок. Последний раз запрет продлевали 20 июня.

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При этом еще 21 июня Роспотребнадзор отчитывался о своем лабораторном анализе, проведенном в Ялте, заявляя: вода у города непригодна для купания.

Уже следующего дня ведомство оккупантов заверило, что холерный вибрион на побережье Ялты обнаружен не был.

Напомним: на борьбу с последствиями непогоды в Ялте направили военных, технику и экскаваторы. Фотографии потопа в городе можно посмотреть в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: