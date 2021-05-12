В Крыму задержан мужчина, сообщивший о подготовке теракта в школе. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала неизвестного мужчину, который распространил в социальных сетях информацию о подготовке теракта в одной из школ полуострова. Правоохранители оперативно вычислили "пранкера" и обнаружили, что его сообщение является ложным.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крыминформ", добавив видео, где парень поясняет причину своего поступка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел, во-первых, проверить реакцию общества и как вычислят человека. Просто я не верил, что реально вычисляют. Оказалось, что действительно да, вычисляют. Не успел я опубликовать новость, как уже собирал вещи и ехал в отделение", – поделился впечатлениями подозреваемый.

Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, считает это глупостью, но правоохранительные органы не посчитали его раскаяние достаточной мерой ответственности и возбудили уголовное дело по факту ложного сообщение о подготовке акта терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, возможно ли было предотвратить трагические события, произошедшие в школе в Казани.