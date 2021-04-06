В Крыму задержали военного РФ, угнавшего авто и пытавшегося оторваться от погони. Фото и видео

Российский военнослужащий, который прибыл в командировку в оккупированный Крым, угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейской погони.

Видео с задержанием было опубликовано в Telegram-канале InformNapalm. Расследователи волонтерского сообщества которого подтвердили информацию, что парень действительно является военным РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На камеру он признался, что его зовут Первенков Максим Андреевич, 2000 года рождения. Также он озвучил свой адрес: Курская область, местечко Свобода.

Расследователи проекта InformNapalm нашли в соцсетях его личную страницу, а также его родителей, которые в октябре 2020 года публиковали фото его проводов на службу в Вооруженные силы России.

"Таким образом удалось подтвердить, что угонщик действительно прописан по указанному адресу в Курске и осенью 2020 года был призван в ряды ВС РФ", – подчеркнули волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Симферополе по подозрению в государственной измене задержали россиянина.