В Крыму задержали россиянина, 'шпионившего' для Украины

В оккупированном Крыму задержали россиянина, который якобы передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Возбуждено дело о государственной измене.

Об этом в четверг, 22 апреля, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России, сообщают "Известия".

"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", – говорится в сообщении.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), отметили в ведомстве. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде .лишения свободы на срок от 12 до 20 лет

"Ленинским районным судом города Севастополя принято решение заключить россиянина под стражу на 2 месяца", – добавили в ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские пограничники в оккупированном Крыму задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого якобы незаконно ловил камбалу "в исключительной экономической зоне РФ".