В Крыму ФСБ задержала двух человек, участвовавших в акции ко дню рождения Шевченко

В оккупированном Россией украинском Крыму 10 марта задержали двух местных жителей, которые днем ранее присутствовали на акции возложения цветов в Симферополе ко дню рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

Жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ России в масках, пишет "Крым.Реалии".

По данным издания, инцидент произошел днем 10 марта на Ангарском перевале. На сайтах силовых структур страны-оккупанта информации об этом нет.

Отмечается, что Павленко отвезли домой, где провели восьмичасовой обыск. У нее изъяли технику и личные вещи.

Есипенко увезли в неизвестном направлении, позже стало известно, что его поместили в изолятор Симферополя.

Жена задержанного Екатерина Есипенко сообщила, что ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов). По этому обвинению мужчине грозит лишения свободы на срок до пяти лет. Адвокату со своим подопечным увидеться пока не дали.

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