В Крыму высохло Инкерманское водохранилище. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжает углубляться проблема водного коллапса. Из-за засухи практически полностью исчезло очередное водохранилище – Инкерманское.

Соответствующие кадры опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Для большей наглядности он показал фотографию с водоемом до экологической катастрофы и ролик, где уже видно только остатки этого объекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжаем тему оккупированного Крыма и проблем водоснабжения. Инкерманское водохранилище. Без комментариев", – отметил защитник.

На съемке видно, что мостик-пирс, который ранее заходил в воду, теперь стоит прямо посреди песка. Что же касается запасов воды, то их уровень упал практически до нуля.

Так, водоем стала больше похож не большую лужу. Стенки резервуара вообще высохли и обросли сорняками и кустарниками.

Напомним, ранее оккупанты Крыма признали, что уровень воды в Симферопольском и Загорском водохранилищах прошел отметку "мертвого объема". Не спасли ситуацию даже обильные снегопады. Такая же ситуация может повториться и с Балановским водохранилищем.

Как сообщал OBOZREVATEL, практически полностью в Крыму обмелело и Бахчисарайское водохранилище. Его дно стало похожим на пустынную почву, поскольку потрескалось и заросло сорняками.

А на на Изобильненском водохранилище под Алуштой уровень воды упал до минимума уже после засушливого декабря.