В аннексированном Крыму утром, 7 октября, произошел пожар в военном санатории "Ялта", что расположен на Севастопольской улице в Ялте. О пострадавших информации нет, 300 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

По данным пресс-службы МЧС на полуострове, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Очевидцы засняли огромный столб дыма, который был виден с разных концов города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По информации спасателей, в корпусе санатория загоралась обшивка между восьмым этажом и кровлей.

В Ялте произошел крупный пожар в санатории Telegram-канал Daily Storm

Пожару в Ялте был присвоен второй класс сложности. К тушению привлекли 43 человека и задействовали 13 единиц техники.

Санаторий "Ялта" находится под ведомством так называемого министерства обороны в Крыму Telegram-канал Daily Storm

К девяти утра спасатели уточнили, что пожар в санатории "Ялта" в Крыму локализован на площади 1200 квадратов.

О пострадавших в результате пожара не сообщалось Telegram-канал Daily Storm

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в поселке Кача близ Севастополя в аннексированном Россией Крыму произошел взрыв и пожар в жилом доме. В результата происшествия погиб один человек.