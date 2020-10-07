В Крыму вспыхнул военный санаторий: 300 человек самоэвакуировались. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
6,1 т.

  • Крупный пожар случился в Ялте утром 7 октября

  • К его тушению привлекли 43 спасателей и 13 единиц техники

  • Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет

Пожар в Ялте

В аннексированном Крыму утром 7 октября произошел пожар в военном санатории "Ялта", что расположен на Севастопольской улице в Ялте. О пострадавших информации нет, 300 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

По данным пресс-службы МЧС на полуострове, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Очевидцы засняли огромный столб дыма, который был виден с разных концов города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По информации спасателей, в корпусе санатория загоралась обшивка между восьмым этажом и кровлей.

В Ялте произошел крупный пожар в санатории

Пожару в Ялте был присвоен второй номер сложности. К тушению привлекли 43 человека и задействовали 13 единиц техники.

Санаторий "Ялта" находится под ведомством так называемого министерства обороны в Крыму

К девяти утра спасатели уточнили, что пожар в санатории "Ялта" в Крыму локализован на площади 1200 квадратов.

О пострадавших в результате пожара не сообщалось

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в севастопольском поселке Кача в аннексированном Россией Крыму произошел взрыв и пожар в жилом доме. В результата происшествия погиб один человек.

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