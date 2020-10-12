В Крыму военный застрелил 22-летнего сослуживца

В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района оккупированного Крыма военнослужащий застрелил своего сослуживца.

Как сообщила в социальных сетях мать погибшего Алена Боровских, инцидент произошел еще 8 октября. Его 22-летнего сына убил старший по званию одним выстрелом в голову.

"Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие", – написала она.

Подконтрольные оккупантам ресурсы со ссылкой на свои источники подтвердили информацию, отметив, что погибший служил по контракту.

Как писал OBOZREVATEL, в ООН недавно снова потребовали от России прекратить пытки в Крыму, в том числе прекратить призыв в российскую армию.