В Крыму увеличиваются военные гарнизоны, – Бабин

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму проживает около 400 тысяч переселенцев из РФ. Население увеличивается в больших городах полуострова и военных гарнизонах.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Они сконцентрированы в основном в Симферополе, Севастополе, южном берегу Крыма и военных гарнизонах. Там население увеличивается", – уточнил он.

В то же время, по оценкам Бабина, общее количество людей, которые дают прирост населения, составляет около миллиона человек.

Он пояснил, что речь идет о категории людей, которые приезжают в Крым на временной основе.

"Есть огромные группы людей – мигранты. Это работники, которые приезжают в сезон, это гастарбайтеры, это военные, временно прибывающие на оккупированный полуостров, в частности, во время призыва. Это десятки тысяч человек, которые ротируются ежеквартально. Если их всех считать, то будет миллион", – сказал он.

Бабин отметил, что настоящих переселенцев, то есть людей, которые "живут в Крыму, а раньше жили в России", до 400 тысяч, "возможно, немного меньше".

Он добавил, что оккупационные власти не преследует цель "выдавить" из полуострова крымских татар, украинцев и другие этнические группы.

"Основная политика россиян – не выдавливать из Крыма людей, а ассимилировать их и запугивать. Они в принципе не против каких-то этнических групп, если эти этнические группы демонстрируют полную лояльность "Российской империи", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов заявил, что пропагандисты Кремля могут убедить россиян в необходимости возвращения Крыма Украине в течение месяца. По его оценкам, новые санкции США поставят Кремль перед трудной дилеммой.