В Крыму устроили ночные облавы против крымских татар

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,3 т.
Обыски у крымских татар

В ночь на 17 февраля российская оккупанты Крымского полуострова провели ряд ночных вторжений в дома крымских татар.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, обыски у его соотечественников проводит ФСБ России.

"В временно оккупированном Крыму в 04:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар. Пока известно о пяти обысках – в Бахчисарае два обыска, по одному – в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в селе заветное Советского района", – написал Чубаров.

Обыски крымских татар в Крыму

Также о бесчинствах российских оккупантов рассказала жена одного из крымских татар в комментарии для "Кримской солидарности". Ее выступление показали на странице организации в Facebook.

"Сегодня утром в 4:05 приехала бригада, постучала в дверь, она открылась, спросили: "Можно войти?". Я промолчала, потому что был маленький ребенок. Они все вошли, я успела только накрыться одеялом. Сказала, что хозяин дома на улице. Они все вышли, я встала быстро оделась, привели мужа сюда. Я только услышала, что они ищут Седалиева, даже имя не расслышала", – говорит женщина.

"Я уже была с детьми, они его допрашивали. Потом двое мужчин зашли, прошлись по комнате. Толком ничего не искали, спросили только, есть ли какие книги. Я сказала, что несколько. Они вышли и тут уже что-то видимо заполняли. Мне никто не представился. Оделся муж, они его забрали и увезли", – добавила она.

По словам крымской татарки, ей сказали, что мужа забирают в Симферополь, чтобы задать несколько вопросов. Вернется домой он только в том случае, если ответит на них и все пройдет хорошо.

Обыски в Крыму

Впоследствии "Крымская платформа" сообщила, что обыски таки касаются шестерых граждан. Речь идет о:

  1. Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы (улица Виноградная, село Заветное, Советский район) 26.10.1985 года рождения.

  2. Эюпов Азамат (улица Тимохина 40, Белогорск) 12.02.1963 года рождения.

  3. Ялкабов Тимур Муминович (улица 8 марта 141, Симферополь).

  4. Федоров Олег (улица Альминская 20 Бахчисарай).

  5. Ибрагимов Эрнест (улица Альминская, Бахчисарай).

  6. Сейдаметов Ленур (ул. Генова 133, Симферополь).

По данным правозащитников, Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае "Салачик" и является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году против него было возбуждено административное дело. Мужчина – отец четырех детей и ждет пятого.

А в доме Азамата Эюпова, где проходят обыски, под его опекой находится взрослая дочь с инвалидностью. Он участник протестной акции крымских татар на Красной площади в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по политически мотивированным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года из временно оккупированного Симферополя в следственный изолятор Ростова-на-Дону (Россия) незаконно вывезли пятерых крымских татар.

УкраинаОккупация КрымаФСБМеджлисРефат Чубаров