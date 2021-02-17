В Крыму устроили ночные облавы против крымских татар

В ночь на 17 февраля российская оккупанты Крымского полуострова провели ряд ночных вторжений в дома крымских татар.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, обыски у его соотечественников проводит ФСБ России.

"В временно оккупированном Крыму в 04:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар. Пока известно о пяти обысках – в Бахчисарае два обыска, по одному – в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в селе заветное Советского района", – написал Чубаров.

Также о бесчинствах российских оккупантов рассказала жена одного из крымских татар в комментарии для "Кримской солидарности". Ее выступление показали на странице организации в Facebook.

"Сегодня утром в 4:05 приехала бригада, постучала в дверь, она открылась, спросили: "Можно войти?". Я промолчала, потому что был маленький ребенок. Они все вошли, я успела только накрыться одеялом. Сказала, что хозяин дома на улице. Они все вышли, я встала быстро оделась, привели мужа сюда. Я только услышала, что они ищут Седалиева, даже имя не расслышала", – говорит женщина.

"Я уже была с детьми, они его допрашивали. Потом двое мужчин зашли, прошлись по комнате. Толком ничего не искали, спросили только, есть ли какие книги. Я сказала, что несколько. Они вышли и тут уже что-то видимо заполняли. Мне никто не представился. Оделся муж, они его забрали и увезли", – добавила она.

По словам крымской татарки, ей сказали, что мужа забирают в Симферополь, чтобы задать несколько вопросов. Вернется домой он только в том случае, если ответит на них и все пройдет хорошо.

Впоследствии "Крымская платформа" сообщила, что обыски таки касаются шестерых граждан. Речь идет о:

Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы (улица Виноградная, село Заветное, Советский район) 26.10.1985 года рождения. Эюпов Азамат (улица Тимохина 40, Белогорск) 12.02.1963 года рождения. Ялкабов Тимур Муминович (улица 8 марта 141, Симферополь). Федоров Олег (улица Альминская 20 Бахчисарай). Ибрагимов Эрнест (улица Альминская, Бахчисарай). Сейдаметов Ленур (ул. Генова 133, Симферополь).

По данным правозащитников, Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае "Салачик" и является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году против него было возбуждено административное дело. Мужчина – отец четырех детей и ждет пятого.

А в доме Азамата Эюпова, где проходят обыски, под его опекой находится взрослая дочь с инвалидностью. Он участник протестной акции крымских татар на Красной площади в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по политически мотивированным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года из временно оккупированного Симферополя в следственный изолятор Ростова-на-Дону (Россия) незаконно вывезли пятерых крымских татар.