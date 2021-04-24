В Крыму устроили массовое празднование дня рождения Ленина в карантин. Фото

Во временно оккупированном Севастополе сторонники "русского мира" устроили массовое празднование дня рождения идеолога коммунистического режима Владимира Ленина.

При этом им не помешало даже то, что в мире до сих пор бушует пандемия коронавируса. Подборкой фото с пропагандистского мероприятия поделился на личной странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

"Оккупированный Крым 22 апреля. В последнее время город напоминает уже не Севастополь, а ватостополь", – возмутился защитник.

На фотографиях видно, что сторонники Ленина без каких-либо средств индивидуальной защиты скопились возле памятника с соответствующей символикой и флагами.

Такой фанатизм перед советским идолом озадачил украинских патриотов, и они озвучили свои мысли по этому поводу в комментариях под постом.

"Так покойников в день рождения не поминают. Забрели совсем", "Как мы уже далеки от этого. На хорошие шаги пошли вперед. На фото смотришь – как в учебник вернулся. Застрял Крым", "Они просто смешные", "Что с них взять, когда мозги выкорчеваны", "Вата со временем дымит, потом горит, а затем исчезает. Такова жизнь", "Соскучились по дешевой водке, такой же дешевой гнилой колбасе и с лагерям ГУЛАГа", "Созерцаю эту всю вакханалию, и такое впечатление, что меня занесло в совок 70-х годов прошлого века", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области начало проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле городского совета Харькова.