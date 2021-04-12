В Крыму у оккупантов на празднике заклинило пушку. Видео конфуза

Во временно оккупированном Россией Крыму в Керчи на празднике у военных заклинило пушку, которая должна была выстрелить.

Видео с инцидентом опубликовало Kerch.FM. Сообщается, что 11 апреля оккупанты отмечали День освобождения города от нацистских захватчиков, и на территории бывшего морского вокзала разместили орудия.

Когда прозвучала команда "Огонь!" одна из установок дала осечку, поэтому российские военные бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

Отмечается, что из-за выстрелов в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла и сработала сигнализация на автомобилях, припаркованных на соседних улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму существенно увеличилось количественное присутствие войск России. Об этом свидетельствуют данные космического мониторинга. В целом ее потенциал там вырос более чем вдвое.