В Крыму стартовали масштабные учения российских десантников. Фото

Во временно оккупированном Крыму на полигоне "Опук" начались командно-штабные учения с гвардейскими десантно-штурмовыми и артиллерийскими полками армии России. Они продлятся до 19 марта.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в них задействовано более 2 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя и гвардейского артиллерийского полка из Анапы. Кроме того, оккупанты привлекли к полетам семь самолетов Ил-76МД, штурмовую и армейскую авиацию.

Командует учениями генерал-майор Андрей Суховецкий. В частности, российские десантники планируют отработать на оккупированной территории десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку приземления, захват объектов условного противника и их удерживание до подхода основных сил соединения.

Также военные страны-агрессора будут тренироваться высаживать свои десантно-штурмовые подразделения на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота и оборонять морское побережье от высадки морского десанта.

Известно, что оккупанты уже погрузили три единицы боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты ИЛ-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Эту технику перебросят в район предстоящих действий, где она будет десантирована вместе с сопровождающими расчетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне вблизи временно оккупированного Крыма прошли масштабные учения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. Защитники Украины тренировались отбивать нападение воздушного десанта условного противника.