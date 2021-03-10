В Крыму собрались судиться с Украиной из-за воды

Представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.

Как сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС, о таких планах заявил "спикер Госсовета" Владимир Константинов. Он заявил, что сначала предпримет попытку доказать вину Украины в российских судах, а затем пойдет и в международные.

"Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", – сказал Константинов.

Пособник оккупантов призвал своих подчиненных подготовить информацию об "ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова".

"Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала", – подчеркнул Константинов.

Кроме того, отмечает пропагандистский ресурс полуострова "Крыминформ", он выступил за оценку ущерба, нанесенного водным коллапсом крымскому сельскому хозяйству.

"У нас фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину. Все остальные убытки, которые понесли фермеры в 2014, 2015, 2016 годах, которые связаны были с переориентированием хозяйства; многие до сих пор несут эти убытки", – возмутился Константинов.

В придачу ко всему коллаборационисты хотят включить в сумму иска 50 млрд рублей, которые в ближайшие годы планирует потратить Россия на решение проблем водообеспечения городов Крыма.

Ответчиками, по словам Константинова, якобы должны будут стать представители Украины, которые поддержали водную блокаду захваченной Россией территории.

"В частности, бывшие наши псевдокрымчане, приложившие много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта. Небезызвестные Сенченко (Андрей, экс-вице-премьер АР Крым), Чубаров (Рефат, глава Меджлиса крымскотатарского народа. – Ред.) и иже с ними, которые не стесняясь выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", – сказал представитель оккупационной "администрации".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "главарь" оккупантов Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственный способ гарантировать водоснабжение полуострова –это строительство опреснительных установок.