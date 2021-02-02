В Крыму сняли на видео обмелевшее водохранилище

В сети появилось очередное видео с последствиями водного коллапса во временно оккупированном Россией Крыму. На нем запечатлено резко обмелевшее Изобильненское водохранилище под Алуштой.

Кадрами поделились на странице блога "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter. В посте отметили, что восполнить ресурс этого объекта не помогают уже даже осадки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Водохранилище в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта), несмотря на обильные осадки в виде снега, пока не увеличилось в объеме. Визуально воды здесь стало даже меньше по сравнению с засушливым декабрем 2020 года", – написали в публикации.

В свою очередь, автор ролика Заир Баккал на своем YouTube-канале отметил, что Изобильненское водохранилище является самым глубоким среди всех водохранилищ в Крыму. Еще не так давно его глубина местами доходила до 72 м в марте-апреле и 30-35 м в летнее время. Максимальный объем объекта – 13,3 млн кубометров воды, средний годовой – 8-11 млн кубометров.

Но сейчас, согласно "официальной" информации оккупантов, он упал до 2 млн 640 тысяч кубометров. При этом приток – около 10 тысяч кубометров в сутки, а расход – 20 тысяч кубометров в сутки.

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