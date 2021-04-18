В Крыму решили подобраться тоннелем к одному из уцелевших водохранилищ

В связи с нехваткой воды в оккупированном Россией украинском Крыму "власти" хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища.

Строительство обещают начать не позднее, чем за два месяца, передает пропагандистский портал "Новости Крыма".

Отметим, что указанное водохранилище – одно из немногих, в котором еще сохранились умеренное количество ресурсов.

Незаконный "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов отчитался, что экспертиза проекта тоннельного магистрального водовода находится на завершающей стадии.

"На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить", – утверждает он.

Стоимость работ оценили в более чем 8,5 млрд рублей (3,14 млрд гривен).

Также известно, что летом 2019 года подрядчиком строительства объекта была определена компания "ТоннельГеоСтрой" из Санкт-Петербурга (РФ).

Как писал OBOZREVATEL: