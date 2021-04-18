В Крыму решили подобраться тоннелем к одному из уцелевших водохранилищ
В связи с нехваткой воды в оккупированном Россией украинском Крыму "власти" хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища.
Строительство обещают начать не позднее, чем за два месяца, передает пропагандистский портал "Новости Крыма".
Отметим, что указанное водохранилище – одно из немногих, в котором еще сохранились умеренное количество ресурсов.
Незаконный "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов отчитался, что экспертиза проекта тоннельного магистрального водовода находится на завершающей стадии.
"На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить", – утверждает он.
Стоимость работ оценили в более чем 8,5 млрд рублей (3,14 млрд гривен).
Также известно, что летом 2019 года подрядчиком строительства объекта была определена компания "ТоннельГеоСтрой" из Санкт-Петербурга (РФ).
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в сети опубликовали кадры аэросъемки почти высохшего Балановского водохранилища в Белогорском районе Крыма.
"Власти" Крыма признали, что из-за проблем с водоснабжением на оккупированном Россией полуострове агропромышленный комплекс потерял выше 200 млрд рублей (около 73,8 млрд гривен). Некоторые культуры в регионе больше не возможно выращивать.
Местные жители опасаются, что в туристический сезон им могут еще сильнее ограничить подачу воды.