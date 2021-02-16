В Крыму на приеме у нелегального стоматолога ребенок проглотил иглу
В Нижнегорском районе оккупированного украинского Крыма после посещения частного стоматолога в пищеводе 6-летнего ребенка оказалась игла.
Как выяснила прокуратура, 29-летний мужчина оказывал медицинские услуги без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Следкома оккупантов.
Уточняется, что дантист является жителем района. Где именно произошел инцидент, не сообщается.
После извлечения инородного тела у пострадавшего мальчика также нашли ссадины пищевода, образовавшиеся в результате нахождения в нем пульпоэкстрактора (одноразовая игла для удаления пульпы из корневого канала зуба).
"Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя", – сказано в сообщении.
Представители правоохранительных органов страны-агрессора возбудили против крымчанина уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Ривне разгорелся скандал из-за врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Снимки пострадавших маленьких пациентов и видео из кабинета врача выложили в соцсети.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на инцидент и выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано. Он также призвал родителей быть рядом со своими маленькими детьми во время приемов у врача.