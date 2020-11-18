В Крыму решили продавать "экологические" гробы из картона. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
1,4 т.
Картон

В аннексированном украинском Крыму начали производство "экологических" гробов для кремации, изготовленных из многослойного картона.

Как считает директор компании-производителя Михаил Ремез, это сможет уменьшить масштабы вырубки лесов, передает "Комсомольская правда".

Указывается, что при кремации гроб из картона сгорает за несколько минут, тогда как традиционный – за час.

"При этом в атмосферу, если нет специальной очистки, выбрасываются вредные вещества: продукты горения лака и другой химии. Картонный гроб сгорает за три минуты. Разложение деревянного гроба идет долгие годы, картонного – несколько месяцев", – пояснил Ремез.

В Крыму решили продавать картонные гробы

Компания предлагает украсить крышку гроба любым рисунком. На цене это не отобразиться. В целом гроб из картона будет в два раза дешевле деревянного.

Производители также обещают, что часть доходов из продаж "новинки" будут тратить на высадку лесов на полуострове.

Гробы изготавливают из многослойного картона
Рисунок можно нанести любой

Отмечается, что пока испытания картонных прототипов проводились с нагрузкой 120 килограммов.

Гробы
Гробы из картона
Гробы на витрине

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Киренск Иркутской области (РФ) дорогу от гололеда посыпали песком с человеческими останками.

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