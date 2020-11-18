В Крыму решили продавать "экологические" гробы из картона. Фото

В аннексированном украинском Крыму начали производство "экологических" гробов для кремации, изготовленных из многослойного картона.

Как считает директор компании-производителя Михаил Ремез, это сможет уменьшить масштабы вырубки лесов, передает "Комсомольская правда".

Указывается, что при кремации гроб из картона сгорает за несколько минут, тогда как традиционный – за час.

"При этом в атмосферу, если нет специальной очистки, выбрасываются вредные вещества: продукты горения лака и другой химии. Картонный гроб сгорает за три минуты. Разложение деревянного гроба идет долгие годы, картонного – несколько месяцев", – пояснил Ремез.

Компания предлагает украсить крышку гроба любым рисунком. На цене это не отобразиться. В целом гроб из картона будет в два раза дешевле деревянного.

Производители также обещают, что часть доходов из продаж "новинки" будут тратить на высадку лесов на полуострове.

Отмечается, что пока испытания картонных прототипов проводились с нагрузкой 120 килограммов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Киренск Иркутской области (РФ) дорогу от гололеда посыпали песком с человеческими останками.