В Крыму признали, что за год водохранилища обмелели почти вдвое

В марте общий объем ресурса в водохранилищах временно оккупированного Крыма достиг 61,39 млн. куб.м, что почти в два раза меньше, чем было в это время в 2020 году. Разница составила 44,87 млн.куб. м.

Такие цифры обнародовала пресс-служба "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Ситуацию не улучшило даже то, что за месяц резервуары пополнились на 13,082 млн.куб. м.

Согласно статистике, в марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах крымских рек, составил:

Белогорское – 7,503 млн куб. м;

Симферопольское – 1,282 млн куб. м;

Счастливое – 0,961 млн куб. м;

Партизанское – 1,663 млн куб. м;

Чернореченское – 7,289 млн куб. м.

"В марте на территории "республики" количество осадков носило локальный характер: в степных районах они составили норму, на ЮБК 41-45% нормы, в северном предгорье 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75 % больше нормы, а в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму. В Крымских горах осадки были в пределах нормы", – написали представители оккупантов.

По их сведениям, таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинстве рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на 50 см. Однако в бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко заявил, что обеспечение водой оккупированного Россией полуострова потребует колоссальных средств. По его мнению, для страны-агрессора это "неподъемные затраты", несопоставимые со средствами, потраченными на Крымский мост.