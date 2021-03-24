В Крыму приговорили к колонии крымчанина за участие в 'незаконном' добробате

Кировский районный "суд" в оккупированном Крыму 23 марта приговорил к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год крымчанина Меджита Аблямитова.

Ему инкриминировали "участие в незаконном вооруженном формировании", и речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом написало издание "Ґрати".

На заседании "суда" Аблямитов рассказал, что принимал участие в официально зарегистрированном в Украине гражданском объединении "Аскер", в которое фактически превратился отряд имени Номана Челебеджихана в 2016 году – после того, как ему отказали в присвоении официального статуса.

Примечательно, что против крымчанина свидетельствовали несколько человек, которые тоже находились в составе батальона. При этом на заседании еще 20 января от своих показаний отказался ранее судимый по аналогичному обвинению Айдын Мамутов. Он заявил, что сотрудники ФСБ приносили ему на подпись уже готовые протоколы допроса, однако не давали их читать и фактически сфальсифицировали материалы дела.

Сторона обвинения попросила для Аблямитова 8,5 года лишения свободы. Во время оглашения приговора на заседании разрешили присутствовать брату и сестре крымчанина, пишет "Радио Свобода".

Известно, что батальон имени Номана Челебиджихана – это крымское добровольное формирование, названное в честь первого председателя правительства Крымской народной республики. Был создан из участников акции "Гражданская блокада Крыма", которые выступали за прекращение товарных поставок на полуостров с материковой Украиной и блокировали пропускные пункты с сентября 2015 года. Один из координаторов блокады Крыма Ленур Ислямов говорил, что крымскотатарский батальон выполняет задачи, поставленные Генштабом, но основная – это охрана границы полуострова на самой ее территории. Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно. Минобороны Украины отказалось присвоить формированию официальный статус.

Как сообщал OBOZREVATEL: