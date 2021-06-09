В Крыму 'приговорили' к 7 годам колонии украинского экс-политзаключенного Бекирова

Так называемый "Центральный районный суд Симферополя" во временно оккупированном Россией Крыму незаконно заочно приговорил крымскотатарского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова. Ему "дали" 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме этого, мужчина якобы должен еще и выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей (примерно 56,4 тыс. гривен). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, оккупанты обвинили крымчанина по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ".

"Считаю судилище по Эдему Бекирову продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан", – заявила Денисова.

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Она подчеркнула, что крымчанин к тому же имеет инвалидность первой группы и хронические заболевания, в частности диабет и неврологию позвоночника.

Уполномоченный по правам человека также осудила незаконные действия властей РФ. К международному сообществу она в очередной раз обратилась с просьбой продолжать давление на страну-агрессора.

В частности, чтобы прекратить политическое преследование граждан Украины и освободить всех, кто находится в незаконном заключении на территории России и временно оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, также недавно в Крыму заочно приговорили лидера меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров к 6 годам колонии общего режима. Оккупанты обвинили его якобы в организации массовых беспорядков возле стен крымского парламента в феврале 2014 года.